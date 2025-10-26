قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الجامعات ارتفع من 50 إلى 132 جامعة بإضافة 82 جامعة جديدة خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت الدولة في إنشاء عدد منها إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تأسيس أخرى.

وشدد خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن ملفي الصحة والتعليم يحظيان بأولوية شديدة جدًا من الدولة، مشيرا إلى التحرك فيهما بخطوات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة، مؤكدا أن الدولة تؤمن أنها ستجني ثمارها على المدى الطويل من خلال أبناء وشباب الذين يتخرجون ويتلقون أفضل برامج التعليم.



وأشار إلى حرصه على زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاطلاع المصريين أن رؤية القيادة السياسية ومتابعتها وإصرارها على تنفيذ هذه الرؤية، ليست مجرد رؤية أو مخطط يُوضع بل «إننا اليوم نجني ثمار كل أعمال التنمية الشاملة التي تمت في هذه المنطقة».

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من القناة كمحور وممر ملاحي لم يعد مقتصرًا على رسوم مرور السفن، قائلا: «مع كل زيارة أسعد أن الرؤية السياسية للرئيس السيسي تتحقق على الأرض».

واستشهد بتصريح سلطان بن سليم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، من أن ما أُنجز من بنية أساسية في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ50 عاما السابقة.

وأوضح أن الاستثمار على البنية الأساسية كان ضرورة لجذب الاستثمارات وتشغيل المصانع والمشروعات الإنتاجية، مشددا أنه بدون مشروعات البينة الأساسية لما استطاعت المنطقة الاقتصادية أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ11 مليار دولار عبر أكثر من 340 مشروعا صناعيا ولوجستيا، فضلا عن خلق أكثر من 80 فرصة عمل.