أتلتيكو مدريد يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه ريال يونيون سانت جيلواز البلجيكي 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القد الثلاثاء.

وأظهر فريق المدرب دييجو سيميوني تفوقا كبيرا، ترجمه بهدف في الشوط الأول سجله الأرجنتيني المتألق جوليان ألفاريز عند الدقيقة 39 بعد متابعة لتمريرة أرضية أمام المرمى من جوليانو سيميوني.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول ألغت تقنية الفيديو هدفا سجله الفرنسي أنطوان جريزمان بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني استمرت أفضلية أتلتيكو على حساب ضيفه البلجيكي ونجح لاعب خط الوسط كونر جالاجير في إضافة الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وقلص روس سيكيس الفارق بهدف في الدقيقة 80، لكن ماركوس يورينتي مهاجم أتلتيكو عاد ليوسع الفارق من جديد بهدف سجله في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني مستغلا المساحات في الخط الخلفي للمنافس، وتابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك.

رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، أما سانت جيلواز فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس والعشرين.