ليفربول يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي مكثف بحثًا عن هدف مبكر، في حين اعتمد ريال مدريد على التنظيم الدفاعي والارتداد السريع، وكاد دومينيك سوبوسلاي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 28 لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في التصدي للكرة ببراعة.

واستمر تألق كورتوا في الدقيقة 37 بعدما تصدى لتسديدة قوية من سوبوسلاي من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يبعد تسديدة أخرى صاروخية في الدقيقة 43 إلى ركنية. وشهد الشوط الأول جدلاً تحكيميًا بعدما طالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء إثر لمسة يد على تشاوميني داخل المنطقة، إلا أن الحكم قرر استمرار اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وكاد محمد صلاح يصنع هدف التقدم في الدقيقة 49 بعد تنفيذ ركنية متقنة قابلها هوجو إيكيتيكي برأسية خطيرة، إلا أن كورتوا أنقذ مرماه مجددًا ببراعة.

وفي الدقيقة 61، نجح ليفربول أخيرًا في فك شفرة الدفاع المدريدي، عندما نفذ سوبوسلاي كرة ثابتة متقنة ارتقى لها ماك أليستر برأسية رائعة أسكنت الشباك، مانحًا "الريدز" هدف المباراة الوحيد.

حاول ريال مدريد العودة في الدقائق الأخيرة عبر تسديدات من بيلينجهام وفينيسيوس، لكن تألق دفاع ليفربول وحارس مرماه حال دون إدراك التعادل، لتنتهي القمة بانتصار ثمين لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، متساويًا مع ريال مدريد صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.