الرئيس السوري يجري زيارة عمل إلى السعودية الاثنين

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، زيارة عمل إلى السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، ويشارك بـ"مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته التاسعة.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مديرية الإعلام في الرئاسة السورية.

وقالت الوكالة، إن الرئيس الشرع، سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد السعودي، لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصا فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الشرع، كلمة، في "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية، المشاركة في المؤتمر، حسب ذات المصدر.

ويرافق الشرع، إلى المؤتمر وفد رفيع المستوى يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء.

وتضم أجندة الزيارة، لقاءات بين الوفد السوري الزائر "وكبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة"، وفق "سانا".

ويعقد "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، بالرياض، بين الاثنين والخميس المقبلين، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وسيجمع المؤتمر، بحسب الوكالة، "نخبة من القادة والمستثمرين وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين الأكثر تأثيرًا في العالم، لمناقشة ومعالجة التناقضات التي تشكل عالم اليوم، ووضع استراتيجيات عملية لتحقيق الازدهار المستدام والشامل".

ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك، و650 متحدثا بارزا من خلال 250 جلسة حوارية بهدف استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.