رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

- العليمي يطالب القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة

قال رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إنن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: "نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية"، معلناً إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالباً القوات الإماراتية الخروج من الأراضي اليمنية.

وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس العليمي: "لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية"، مؤكداً أن "الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات"، مشيراً إلى أن "شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى "الانتقالي" خطوة تصعيدية"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال العليمي إن "دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني" ، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وأضاف أنه "يستشنى من الحظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شئون المحافظتين.

وأضاف الرئيس العليمي: "نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية.. و دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه".

كما أعلن الرئيس العليمي: "اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً.

ونوه العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافاتن مؤكداً أن سلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر، وأنه "لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة".

وقال العليمي إنه لا أحد يملك تفويضاً بديلاً عن إرادة أهل الجنوب، مشدداً: "لم نتخل يوما عن مسئولياتنا في المحافظات الجنوبية.. و"الانتقالي" امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات"

وأشار العليمي إلى أن "قضية الجنوب عادلة وهي في صلب مشروع الدولة التي نناضل من أجلها.. وسلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر".

وتأتي تصريحات العليمي بعد ساعات قليلة من تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق 27 -28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.

وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوضح اللواء المالكي أنه استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة"، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.