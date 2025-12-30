سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشهد اليوم الثلاثاء العديد المباريات المرتقبة ويتصدرها منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، ظهور الأهلي في كأس الرابطة، ومواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب 4 مباريات ضمن ختام دور المجموعات، حيث تلتقي نيجيريا مع أوغندا، تونس ضد تنزانيا، بنين في مواجهة السنغال، وبوتسوانا مع الكونغو الديمقراطية.

ولحساب كأس الرابطة المصرية، ستقام 3 مباريات في دور المجموعات، ويتقدمها لقاء الأهلي مع المقاولون العرب.

ولعشاق الكرة الإنجليزية، يلتقي تشيلسي مع بورنموث، مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، ويستضيف أرسنال نظيره أستون فيلا في الجولة الـ19 من بريميرليج.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية 2025

6:00 مساء.. أوغندا ضد نيجيريا.. beIN Sports MAX 2

6:00 مساء.. تنزانيا ضد تونس.. beIN Sports MAX 1

9:00 مساء.. بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية.. beIN Sports MAX 2

9:00 مساء.. بنين ضد السنغال.. beIN Sports MAX 1

كأس الرابطة المصرية

5:00 مساء.. الأهلي ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 1

5:00 مساء.. طلائع الجيش ضد غزل المحلة.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية.. أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي

9:30 مساء.. تشيلسي ضد بورنموث.. beIN Sports HD 3

9:30 مساء.. بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد.. beIN Sports HD 5

9:30 مساء.. نوتنجهام فورست ضد إيفرتون.. beIN Sports HD 4

9:30 مساء.. وست هام يونايتد ضد برايتون.. beIN Sports HD 6

10:15 مساء.. مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون.. beIN Sports HD 2

10:15 مساء.. أرسنال ضد أستون فيلا.. beIN Sports HD 1

الدوري السعودي

5:30 مساء.. أهلي جدة ضد الفيحاء.. قناة ثمانية 1

7:30 مساء.. الاتفاق ضد النصر.. قناة ثمانية 1