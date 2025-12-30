ألمانيا: تراجع أسعار الزبدة والزيت وارتفاع كبير في الشوكولاتة واللحوم خلال 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رغم تراجع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية بألمانيا خلال عام 2025، شهدت بعض المنتجات تقلبات واسعة في الأسعار.

وأظهر مقارنة بيانات نوفمبر لعامي 2024 و2025 الصادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء أن بعض السلع أصبحت أرخص بشكل ملحوظ، فيما ارتفعت أسعار أخرى بشكل كبير.

وسجل المكتب أكبر الانخفاضات في أسعار الزبدة "-22%"، والعنب "-21.6%" وزيت الزيتون "-17.4%". كما تراجعت أسعار البطاطس "-16.1%" والخس "-15.4%" بشكل واضح، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة المعروض وتحسن المحاصيل.

في المقابل، ارتفعت أسعار الكرز الحامض والفواكه ذات النواة المعلبة بنسبة "+48.1%"، كما زادت أسعار الشوكولاتة "+25.9%"، والفواكه المجمدة "+25.6%"، والقهوة "+22.5%"، ولحم البقر المفروم "+22.4%". وعزا المكتب الأسباب إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وتراجع المحاصيل بسبب الطقس، إضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة.

واستندت هذه البيانات إلى نحو 150 منتجا ضمن مؤشر أسعار المستهلك.