موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 12:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 12:51 ص

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جولته الثالثة في الدوري المصري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وبدا الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب قبل أن ينتصر على مودرن سبورت.

سيكون تركيز الزمالك مُنصبًا على الجولة الرابعة التي ستشهد مواجهة سهلة نسبيًا ضد فاركو.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباراة الزمالك ضد فاركو يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.


