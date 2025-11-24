تستضيف دولة الكويت المؤتمر العالمي الـ19 للجمعية الآسيوية لزراعة الأعضاء في الفترة بين 26 و29 نوفمبر الجاري وذلك للمرة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة من مختلف دول العالم.

وقال رئيس مؤتمر الجمعية الآسيوية لزراعة الأعضاء (إيه إس تي) مصطفى الموسوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذا الحدث الطبي البارز سيشهد أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم إلى جانب أكثر من 100 متحدث يمثلون خبراء من 28 دولة من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وكندا.

وأوضح الموسوي أن المؤتمر سيسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات التبرع وزراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين بما في ذلك التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية كما سيناقش الجوانب الدينية والأخلاقية المتعلقة بزراعة الأعضاء باعتبارها من المحاور الأساسية في المنظومات الصحية.







