أحمد نبيل الشريك: نايل جاردن للصناعات الغذائية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في 2026 لـ20 ألف طن بملياري جنيه

- نستهدف زيادة صادراتنا 50% العام الجاري.. وتحقيق عوائد بـ1.4 مليار جنيه

قال أحمد نبيل الشريك ورئيس القطاع التجاري لشركة نايل جاردن للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في 2026 إلى 20 ألف طن بملياري جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال- الشروق»، أن الشركة تمثل 15% من الحصة السوقية لإنتاج مصر من الزيتون.

وتابع نبيل: «نستهدف زيادة صادراتنا بنسبة 50% خلال نهاية العام الجاري، لتصل إلى نحو 12 ألف طن، وتحقيق عائد يصل إلى 1.4 مليار جنيه».

وتحتل مصر المرتبة الثالثة في الإنتاج العالمي للزيتون خلال السنوات الـ6 الأخيرة، إلا أنها تحتل المركز التاسع في العائد المادي من الصادرات، وهذا يرجع إلى تصدير منتجات الزيتون وزيت الزيتون خام؛ ولا توجد شركات تقوم بالتعبئة.

كما يتم عرضها للبيع تحت أسماء ماركات مصرية معروفة عالمية، ويتم تعبئة الزيتون في مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، كما أن هناك بعض الدول تصدر زيتون مائدة بكمية أقل من مصر إلا أن العائد الاقتصادي لها أعلى مثل دولة تونس، بحسب بيان سابق لوزارة الزراعة.

وأوضح نبيل أن شركة نايل جاردن تُصدر 80% من إنتاج الشركة، كما أنها توزع نحو 20% للسوق المحلي.

وتابع رئيس القطاع التجاري: "أمريكا وأوروبا أكبر الدول المستوردة لمنتجات الشركة، ونستهدف التوسع في أسواق التصدير في أنجلترا وروسيا ودول شرق آسيا مثل الهند والصين".

وقدرت صادرات مصر من زيتون المائدة وزيت الزيتون في موسم 2024/2025، بحوالي 226 مليون دولار. وفي موسم 2023/2024، تصدَّرت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير زيتون المائدة، بعد إسبانيا وتركيا، بعد أن كانت تصدر نحو 100 ألف طن سنويًا.

ويُقدر إنتاج مصر السنوي بما يتراوح بين مليون طن من الزيتون، يوجَّه جزء كبير منه للتصنيع المحلي سواء في صورة زيتون مائدة أو لاستخلاص زيت الزيتون، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مصر كأحد اللاعبين الأساسيين في هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط.

وتعمل الدولة حاليًا على زيادة القيمة المضافة عبر التوسع في تصدير زيت الزيتون المعبأ، بعد أن كان التركيز الأكبر في السابق على الزيتون الخام، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع لدعم الاقتصاد الزراعي وزيادة حصيلة الصادرات.

وتمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج زيتون المائدة ليس هذا فقط بل وأيضاً تمتلك أصناف تصنيعية مطلوبة بالأسواق العالمية، مع الاستفادة من موقع مصر بالنسبة للعالم وما تملكه من مميزات تستطيع من خلالها تسويق منتجات الزيتون على وجه الخصوص، بحسب بيان لوزارة الزراعة.