قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن «مشكلة السلاح التي يحب أن تطرح بشكل جاد وحقيقي هي السلاح الإسرائيلي، والذي ارتكبت به قوات الاحتلال الإبادة الجماعية في غزة، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «العالم الليلة»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن «استمرار الضخ في موضوع سلاح حماس يهدف للتغطية والتعمية عن الجريمة الأساسية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».

ودعا إلى تسليط الضوء على السلاح الإسرائيلي الذي تسبب في الإبادة الجماعية والكارثة، مضيفًا: «أما سلاح حماس فهو شرعي؛ يمتلكه الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، وضمان استمرار النضال الوطني بالوسائل التي يراها مناسبة».

وفي سياق متصل، أكد أن الحركة لا ترغب في أن تكون ضمن الترتيبات الإدارية لليوم التالي، مشيرًا إلى جاهزيتها لتسليم كل مقاليد الأمور في قطاع غزة للجنة الإسناد المجتمعي التي تم التوافق عليها.

ودعا إلى الإسراع في تشكيل اللجنة وأن تتولى زمام الأمور في القطاع، لمنع استمرار الفراغ الحالي في السلطة، وضمان البدء في عملية إعادة الإعمار.

وشدد على أن «الأصل بناء نظام سياسي بشكل متوافق عليه فلسطينيًا، ويستحقه الشعب الفلسطيني، وقيادة تمثل تطلعات الشعب في التحرير والعودة والاستقرار وتقرير المصير».