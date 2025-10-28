 اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي وبتروجت - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 2:35 ص القاهرة
اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي وبتروجت


نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 1:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 1:00 ص

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي ضد بتروجت، المقرر لها مساء الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة مباراة الأهلي ضد بتروجت ويعاونه كلًا من يوسف البساطي وخالد حسين بينما يتواجد على  الفار الحكم وائل فرحان ويعاونه محمد القاضي ويتواجد جلال أحمد حكم رابع.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 10 مباريات أمامه سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

أما بتروجت يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين.


