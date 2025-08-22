قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام «البكالوريا» المصرية الجديد «مجاني، اختياري، متعدد الفرص، يقضي على شبح الثانوية العامة» عبر إتاحة محاولات عدة للطالب لتحقيق مجموع يؤهله للكلية التي يرغب بها، بدلا من رهن مستقبله بامتحان واحد.



ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» الشكر إلى الحكومة ووزارة التعليم على النظام الجديد للثانوية العامة، قائلا: «لابد أن نشكر وزير التربية والتعليم على هذه التعديلات، وكذلك الحكومة والبرلمان».



وأوضح أن التعليم عالميًا اتجه إلى تجاوز «الفرصة الواحدة»، وهو ما يعتمده التعليم الدولي والخاص داخل مصر وخارجها، معتبرا أنه لم يعد مقبولا أن تتأخر مصر عن مواكبة الأساليب الحديثة.



وأكد أن «البكالوريا» لا تلغي الثانوية العامة التقليدية وإنما تضيف مسارا موازيًا؛ فمن يرغب يستفيد، ومن يفضّل الاستمرار على النظام القديم فله ذلك، من «دون إجبار»، مشددا أن «معظم الأسر ستتجه إلى نظام البكالوريا».



وأشار إلى أن الهدف من تعدد المحاولات هو تقليل «الأعباء النفسية والمالية» عن الأسرة والطالب، إذ يتيح النظام فرص إعادة وخيارات مرنة لمن لم يتوفّق في محاولة أولى، مستشهدًا بنماذج التعليم الدولي التي تسمح بإعادة التقييم وفق جاهزية الطالب.



وشدد أن الحكومة حققت نجاحات في عدة مسارات، من بينها معالجة نقص وكثافة الفصول والتغلب عليها، وكذلك التضخم الهائل في عدد المواد الدراسية