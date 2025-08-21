علي الحجار يطرب جمهوره في محكى القلعة بباقة من أشهر أغانيه

وسط أجواء من السعادة والبهجة، افتتح علي الحجار حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33، بأغنية المال والبنون، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدى الفوى.

واستقبل الجمهور علي الحجار على مسرح المحكى، استقبالا حافلا، وغنى معهم، "من غير ماتتكلمي، فى هويد الليل، على قد ماحبينا، ماتمنعوش الصادقين، العروسة".

وقبل فقرة علي الحجار، قدمت فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حفلا على مسرح المحكى ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ33، بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال اكابيلا تدريب أدهم عزت، يضم المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار ميكيس ثيودوراكيس التى تصور مشاعر الرحالة الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا.