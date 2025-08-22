الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 796 ألف فلسطيني في غزة منذ منتصف مارس

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن عدد الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز 796 ألف شخص منذ منتصف مارس الماضي.

وقالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دانييلا غروس، في تصريح صحفي، إن نحو 17 ألف حالة نزوح جديدة سُجلت الأسبوع الماضي فقط، معظمها في مدينة غزة، حيث يفر السكان من شرق المدينة باتجاه الجنوب والغرب هربًا من الهجمات.

وأضافت أن إجمالي عدد النازحين ارتفع منذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس الماضي إلى أكثر من 796 ألف شخص، مشيرة إلى أن 95 بالمئة من النزوح القسري يحدث داخل مدينة غزة.

ومنذ 11 أغسطس الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرقي غزة، تخلله تفجير منازل باستخدام روبوتات مفخخة، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وعمليات تهجير قسري، ضمن خطة لإعادة احتلال ما تبقى من القطاع.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال غزة بالكامل بشكل تدريجي، بدءًا بمدينة غزة.

ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن نحو 88 بالمئة من مساحة القطاع، البالغة 360 كيلومترًا مربعًا ويسكنها 2.3 مليون فلسطيني، تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للسكان.