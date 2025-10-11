إلهام شاهين: لولا موقف مصر الحاسم برفض التهجير لماتت القضية الفلسطينية للأبد

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنَّ مشاهد عودة النازحين إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع، رافعين الأعلام المصرية، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تجسد دور مصر التاريخي كـ «الأم للوطن العربي».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN: «مصر دائمًا هي الأم للوطن العربي، ودائمًا صاحبة دور بارز وقيادي في المنطقة العربية على مر الزمن».

وشددت على أنّ اتفاق شرم الشيخ، كان ضروريًا لتأكيد الموقف الذي اتخذته مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة، والذي عكس «حكمة كبيرة وبعد نظر لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأشادت بالموقف المصري الحاسم برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلة: «الرئيس أعلن أنه لا يمكن يسمح بتهجير الفلسطينيين، ولو كان سمح لكانت ماتت القضية الفلسطينية للأبد».

وأضافت أن العالم بدأ يطالب بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وتطبيق حل الدولتين، معربة عن أملها أن تشهد المرحلة التالية لوقف الحرب وإدخال المساعدات «إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين».

وعلقت على حملات التشويه التي تعرضت لها الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين، من قبل جماعة الإخوان، قائلة:« نحن نعلم أن هؤلاء يكرهون مصر، ويكرهون الوطن العربي، ويكرهون أنفسهم، ولا يحبون الخير لأحد، ولا أعتقد أنهم يتمنون الخير لا لفلسطين ولا لغيرها، لو كنا في مصر سمحنا بتهجير الفلسطينيين كانت القضية خلصت وانتهت».

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر، في مدينة شرم الشيخ عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية أمريكية قطرية.

وتدفق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة وشمالها على شارع الرشيد الساحلي، سيرا على الأقدام، وعبر مركبات باتجاه مناطق سكنهم، بعد انسحاب قوات الاحتلال عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.