أفاد موقع والا الإسرائيلي، بأن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل 195 معتقلًا محكومًا بالسجن المؤبد.

وقال الموقع، إن 60 عنصرًا من هؤلاء الأسرى هم من حركة حماس، علمًا بأنه بالمقارنة مع الصفقات السابقة، تم إطلاق سراح 450 من عناصر حماس في صفقة الجندي الأسير جلعاط شاليط، وكان من بين من أطلق سراحهم يحيى السنوار.

وأضاف والا، أن "من بين 1700 معتقل في غزة سيتم إطلاق سراحهم، لن يكون هناك عناصر شاركوا في هجوم 7 أكتوبر"، مؤكدا أنه جرى الحد من إطلاق سراح عناصر حماس قدر الإمكان.

وادعى الموقع: "من خلال تحليل الأسماء التي نشرتها وزارة العدل اليوم فقد نجح الشاباك في الحفاظ على المبادئ التي وضعها في بداية المفاوضات مع حماس بشأن من لن يتم تضمينهم في قائمة المفرج عنهم".

وأفاد بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعترض على حوالي 100 اسم، واستبعد 25 من كبار الشخصيات، وهي نسبة إطلاق سراح منخفضة بشكل ملحوظ مقارنةً بصفقات الإفراج السابقة.

وأوضح أنه لم يتم تضمين 25 من كبار أسرى حماس في القائمة على الرغم من الطلب الأولي لحماس بضمهم إلى الصفقة، بما في ذلك جثتي يحيى السنوار ومحمد السنوار.





