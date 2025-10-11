أكدت الفنانة يسرا، أن ثقتها المطلقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصدر طمأنينتها الدائم خلال أزمة الحرب على قطاع غزة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «أبارك لمصر والشعب الفلسطيني، وللإنسانية كلها على الخطوة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدة أن الجميع كان ينتظرها من قيادة مصر.

وتابعت: «الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا، وجعل فرحة المصريين كبيرة جدًا.. ثقتي فيه كانت كبيرة جدًا».

وأوضحت أن هذه الثقة ليست وليدة اللحظة الراهنة، قائلة: «طول عمري، من يوم ما اخترناه، وأنا عندي ثقة عظيمة في حبه للبلد وإيمانه وإخلاصه وولائه للبلد، وعندي ثقة كبيرة فيه، والحمد لله ثقتي في محلها».

وأشادت بالنجاحات المصرية الأخيرة على جميع المستويات، مشيرة إلى وقف الحرب في غزة، وفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، وانتصارات السادس من أكتوبر.

وتطرقت إلى ازدواجية المعايير الدولية والمتاجرة بملف الإنسانية، منتقدة الأصوات التي تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل انتقائي، متسائلة: «فين حقوق الإنسان من الإبادة والمذبحة غير العادية التي تعرض لها الفلسطينيون؟ ليه فيه حقوق إنسان عند ناس وناس لأ؟!».

وردت على حملات التشويه التي استهدفت مصر بشأن المساعدات، قائلة : «مصر على مدار تاريخها عمرها ما تخلت عن فلسطين ولا الفلسطينيين».

واستنكرت هذه «الادعاءات والشائعات السخيفة من اللجان»، مؤكدة أن تاريخ مصر معروف بوقوفها إلى جانب كل بلد عربي احتاج إليها.

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر، في مدينة شرم الشيخ عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية أمريكية قطرية.