كشف ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية، النقاب عن ملابسات حادث العثور على جثة موظف بأحد البنوك مقتولًا، وزوجته مقيدة بالحبال داخل شقتهما.

وتبين أن الزوجة خططت لقتل زوجها بمساعدة "رفيقها وصديقه"، وذلك عقب اكتشاف الزوج وجود علاقة غير مشروعة تجمع بينهما.

في تفاصيل الواقعة، تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول داخل شقته الكائنة في شارع عبد الملك بن مروان، تجاه مدرسة الصنايع، منطقة الورديان.

بانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثة لشخص مقيد بالحبال، يرتدي كامل ملابسه داخل شقته، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وجاء في التحريات المبدئية أن الزوج اكتشف بالصدفة صورًا ومحادثات مخلة على هاتف زوجته، إذ تربطها علاقة غير مشروعة بأحد العاملين في مستشفى، مقيم في منطقة كرموز، وخشية افتضاح أمرها بعد عرض الهاتف على أحد الأهالي، خططت بمعاونة رفيقها وصديقه للتخلص من زوجها داخل الشقة.

وأضافت التحريات أن الزوجة اتفقت مع شركائها على أن يحضر المتهم وصديقه في ساعة متأخرة من الليل، حيث قاما بربط الزوج بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قيدا الزوجة لإيهام الشرطة بأن الجريمة بدافع السرقة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه عقب تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتضييق الخناق على الزوجة، وفحص علاقاتها وهاتفها المحمول، تبين تورطها مع رفيقها وصديقه في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيلها أمام جهات التحقيق.

تم ضبط المتهمين، فيما يواصل فريق البحث الجنائي العمل على فحص الهواتف المحمولة الخاصة بهم لاستكمال الأدلة الفنية، وتحرر محضر إداري بالواقعة، بعدما نُقلت الجثة إلى المشرحة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.