 روسيا تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري
الخميس 21 أغسطس 2025 7:53 م القاهرة
روسيا تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري


نشر في: الخميس 21 أغسطس 2025 - 7:10 م | آخر تحديث: الخميس 21 أغسطس 2025 - 7:10 م

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتنفيذ اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك.

وقال بوليانسكي: "علاقاتنا مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين، ورفع العقوبات عنها يفتح نافذة من الأمل".

وأضاف: "سوريا لا تزال تواجه صعوبات في كافة المجالات، تعاني أزمات إنسانية واجتماعية صعبة ويجب تحقيق المصالحة المجتمعية"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد أنه من "المؤسف أن الأوضاع في سوريا لم تستقر بعد"، مشيرا إلى أنه "لا بد من سوق مرتكبي أعمال العنف في سوريا إلى العدالة".

وشدد المندوب الروسي على أن "تهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا في سوريا".

