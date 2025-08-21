حسام بدراوي للتليفزيون المصري: الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل المدرسة والمعلم والكتاب

تستضيف الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين في برنامج "حديث من مصر" المفكر الدكتور حسام بدراوي، الأستاذ بطب قصر العيني، في حوار جديد حول دور النخبة والمجتمع المدني في صياغة مستقبل التعليم والثقافة في مصر.

أكد الدكتور بدراوي في الحوار - الذي يذاع الليلة في السابعة مساء - ضرورة اقتران العملية التعليمية بالثقافة والمعرفة.

وقال إن التعليم في العالم كله يواجه تحديات كبيرة أمام التقدم الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحل محل المدرسة والمعلم والكتاب، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لدور الشراكة الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الطموح الكبير نحو إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على العلم والمعرفة والإبداع.

برنامج "حديث من مصر" يذاع في السابعة مساء كل خميس على شاشة مصر الأولى، ويستضيف النخبة المصرية من رموز الفكر والثقافة والإبداع والعمل الأهلي.