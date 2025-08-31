الجيش السوري يوقع عناصر من قسد بكمين شرق حلب

أوقع الجيش السوري، الأحد، عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في كمين محكم، في إطار جهود التصدي لمحاولة تسللهم إلى عدد من نقاط الجيش شرق مدينة حلب (شمال)، وفق وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأفادت "سانا"، بأن "وحدة من الجيش العربي السوري تصدت لمجموعة من عناصر قسد، حاولت التسلل إلى نقاط للجيش بقرية تل ماعز شرق حلب، وأوقعت أفرادها بكمين محكم".

ونقلت عن مصدر حكومي (لم تسمه) قوله إن "عناصر آخرين لقسد يتمركزون في قرية أم تينة، ومدينة دير حافر، بريف حلب، استهدفوا نقاط الجيش بـ(منطقة) تل ماعز، في محاولة لسحب عناصرهم الذين وقعوا بالكمين".

وأوضح المصدر، أن "الاشتباك الأولي كان بالأسلحة الخفيفة، ومع استمرار القصف من جهة عناصر قسد، تم الرد على مصادر النيران بالسلاح الثقيل، واستقدام مجموعات مؤازرة لنقاط الجيش في تل ماعز".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم، لكنه لم يطبق حتى الآن.