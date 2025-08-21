المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن شراكة مع «تيك توك» كشريك رقمي رسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «تيك توك» لتكون الشريك الرقمي الرسمي لحفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه الشراكة تهدف إلى إيصال قصة مصر الحضارية إلى المشاهدين حول العالم، عبر منصة رائدة يتجه إليها أكثر من مليار شخص للترفيه والاستكشاف والإبداع.

وأوضحت «المتحدة» أن المبادرة ستسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال سلسلة فعاليات رقمية وإبداعية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر عالميًا، إلى جانب دعم الرعاة الرئيسيين للحدث.

حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، بينهم طارق مخلوف العضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وأعضاء من مجلس إدارة المتحف. كما شارك من جانب «تيك توك» ماريا كون نائب رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووائل عزت المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لمصر وشمال أفريقيا، وداليا سيف المدير الإقليمي للشراكات لمنطقة الشرق الأوسط في TikTok LIVE.

وأكد طارق مخلوف أن توقيع مذكرة التفاهم مع «تيك توك» يعكس التزام «المتحدة» بدعم مكانة مصر الحضارية عالميًا، مشددًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المنصات الرقمية الكبرى، وداعيًا إلى تمكين صناع المحتوى لنقل قصة مصر إلى العالم وتعزيز السياحة الثقافية والاقتصاد الإبداعي.

من جانبه، قال وائل عزت إن «تيك توك» تفخر بمشاركتها كشريك رقمي رسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد من أبرز الأحداث الثقافية العالمية في 2025، مؤكدًا أن الشراكة تجسد رؤية المنصة في دمج التكنولوجيا مع التراث لتقديم تجربة رقمية ملهمة تصل إلى جمهور واسع حول العالم.

وتتضمن الشراكة بث حفل الافتتاح عالميًا عبر TikTok LIVE، إلى جانب إطلاق أدوات رقمية مبتكرة مثل فلتر خاص بالمتحف الكبير، وهدايا افتراضية مستوحاة من الحضارة المصرية، وقالب إبداعي عبر CapCut لتشجيع المستخدمين على إنتاج محتوى رقمي يروي قصة مصر بأسلوب عصري.

كما ستحتضن المنصة فعالية «ليلة في المتحف» (Night at the Museum)، حيث يزور صناع محتوى عالميون المتحف بعد ساعات العمل الرسمية بمرافقة مرشدين متخصصين، لتوثيق تجربتهم ومشاركتها مباشرة مع جمهورهم عبر TikTok LIVE.

وأشارت «المتحدة» إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه مصر لاستخدام الأدوات الرقمية في الترويج للسياحة الثقافية، خاصة المتاحف والمزارات التاريخية، وهو ما انعكس في التفاعل الكبير مع الإعلان الرسمي لافتتاح المتحف عبر التلفزيون والمنصات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتوج هذه الجهود بتصنيف مصر في المرتبة الأولى عالميًا ضمن قائمة الدول ذات «أغنى تاريخ» وفق تصنيف US News لعام 2025، بما يعزز مكانتها كرمز حضاري وتاريخي عالمي.