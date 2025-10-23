نائب ترامب: نتواصل مع السعودية وقطر لتشكيل قوة عربية مشتركة في غزة

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن «الاتصالات مستمرة مع الشركاء بشأن مستقبل غزة»، نافيًا نشر جنود أمريكيين داخل القطاع.

وأضاف خلال تصريحات قبل مغادرته لتل أبيب، مساء الخميس: «نتحدث مع أصدقائنا في السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى بشأن احتمال تشكيل قوة عربية مشتركة في غزة».

وفي سياق متصل، أكد أن الولايات المتحدة ترغب في البدء بإعادة الإعمار في غزة داخل المناطق التي لا توجد فيها حماس.

وأشار إلى أن غزة تنقسم إلى منطقتين؛ الأولى خالية تقريبًا من حماس وتضم ما يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف فلسطيني، والثانية حمراء تتواجد فيها عناصر الحركة.

وأكمل: «عشرات آلاف السكان في قطاع غزة يمكنهم الانتقال إلى منطقة خالية من دون حماس، ومن المقرر إعادة الإعمار على مراحل».

وتوقع إمكانية إعادة إعمار مدينة رفح الفلسطينية في مدة تتراوح ما بين عامين إلى 3، معربًا عن أمله في أن يعيش بالجنوب نصف مليون فلسطيني حياة آمنة، لا تشكل تهديدًا لإسرائيل.