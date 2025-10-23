وزير الخارجية الإسرائيلي: مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من المعارضة لإحراج الحكومة

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، والتي أعرب فيها عن استيائه من تصويت الكنيست أمس، على مشروعات قوانين تهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية الألبانية، اليوم الخميس، إن «مشروع فرض السيادة كان لعبة داخلية من المعارضة، في محاولة لإحراج الحكومة خلال الزيارة الأمريكية».

وأكد أن «تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية تم بقراءة أولية، ولن يمضي قدمًا دون دعم الحكومة».

وأشار إلى أن «الحكومة لم تقرر تقديم موعد التصويت بشأن ضم الضفة، لضمان نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام».

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية كان غريبًا، واصفًا إياها بـ«الخطوة الحمقاء».

وأضاف خلال تصريحات قبل مغادرته لتل أبيب، مساء الخميس: «التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية كان غريبًا، وحتى لو كان مناورة سياسية فهي غبية وتمثل إهانة لي».

وأشار إلى أن البعض أخبره بأن التصويت لضم الضفة الغربية «رمزي ولا أهمية عملية له»، مؤكدًا أن واشنطن لم تكن سعيدة بقرار الكنيست.

وأكد أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وحذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد تُعرّض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر.

وجاء تحذير روبيو في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته إلى إسرائيل، حيث أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح أن واشنطن لا يمكنها دعم مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

في المقابل، أثارت خطوة الكنيست ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة، إذ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة حماس وعدد من الدول هذه الإجراءات.