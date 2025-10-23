القضاء يبرئ ساحة جندي بريطاني سابق من اتهامات بالقتل في مذبحة الأحد الدامي عام 1972

برأ القضاء ساحة جندي بريطاني سابق في سلاح المظلات والذي كان الجندي الوحيد الذي يتهم في مذبحة الأحد الدامي التي وقعت أيرلند الشمالية في 1972، اليوم الخميس من اتهامات بالقتل.

وحكم القاضي باتريك لينش في محكمة التاج في بلفاست بأن المدعيين لم يقدموا ما يثبت أن المحارب القديم الذي تمت الإشارة إليه بـ"الجندي إف" فتح النار على مدنيين عزل كانوا يفرون إلى أماكن آمنة.

ولم يعترف الجندي إف بذنبه في تهمتين بالقتل وخمس تهم بالشروع في قتل ولفتح النار على مدنيين عزل.

وقال القاضي في المحاكمة إن الأدلة التي قُدمت ضد المحارب القديم كانت أقل بكثير مما هو مطلوب للحكم بالإدانة.