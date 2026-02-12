أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الخميس أن الحكومة تعتزم التوقف عن استخدام قصر "ميزبيرج" بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا كدار رسمية للضيافة، وذلك بعد استخدامه لهذا الغرض على مدار 20 عاما.

وقد تم الاتفاق مع مؤسسة "ميسرشميت"، الجهة المالكة للقصر، على إنهاء عقد الإيجار بحلول فبراير 2027.

وأوضح المتحدث أن استخدام القصر تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما برزت مشكلة المسافة الكبيرة التي تفصله عن الحي الحكومي في برلين، حيث يقع القصر على بُعد حوالي 70 كيلومتراً شمال العاصمة.

وأضاف المتحدث أن النفقات المرتبطة بتشغيل القصر وصيانته لم تعد تتناسب مع القيمة المضافة التي يوفرها للمناسبات التمثيلية. وفي المستقبل، يُفترض أن تُقام الفعاليات رفيعة المستوى في مواقع مختلفة أو في منطقة فعاليات جديدة ضمن مبنى التوسعة في ديوان المستشارية، الذي يُتوقع اكتماله بنهاية عام 2028.

يشار إلى أن قصر ميزيبرج يُستخدم منذ عام 2007 لأغراض من بينها استقبال رؤساء الدول والحكومات، وكذلك لعقد الاجتماعات المغلقة لمجلس الوزراء الألماني. وكانت مؤسسة "ميسرشميت" أجّرت القصر للحكومة الألمانية بسعر رمزي قدره يورو واحد، ومن المقرر أن ينتهي العقد في يناير 2027.