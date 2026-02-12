فائدة الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض تتراجع 1% تلقائيا بعد قرار المركزي

تراجعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار المركزي بشكل تلقائي وبنفس قيمة الخفض التي اقرها البنك المركزي بمقدار ١٪؜

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، بنسبة 1%، لتصل لـ 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.