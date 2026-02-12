شتاينماير يزور لبنان الأحد لبحث دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة بيروت الأحد المقبل، بهدف "دعم لبنان في مساره نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية الخميس.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن شتاينماير الذي يصطحب معه عقيلته إلكه بودنبندر ووفدا دبلوماسيا، يلتقي خلال الزيارة الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام.

وذكرت أن الزيارة تستمر 3 أيام، وأنها ستركّز على دعم لبنان في مساره نحو "مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي".

والزيارة هي الثانية لشتاينماير إلى لبنان بعد زيارته الأولى بالعام 2018، وفق البيان.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الألماني محادثات مع عون الاثنين، يعقبها مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، كما يزور القوة البحرية الألمانية المشاركة في مهمة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ويشمل برنامج الزيارة، وفق البيان، جولات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء انفجار قبل 6 أعوام، والمتحف الوطني بالعاصمة.

وخلّف انفجار المرفأ في أغسطس 2020 أكثر من 220 قتيلا و7 آلاف جريح، وإلى اليوم لم تنته التحقيقات القضائية لمعرفة أسبابه.

كما تسبب الانفجار بأضرار مادية هائلة طالت أجزاء واسعة من بيروت التي ما زالت تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.