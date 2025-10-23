تطلق وزارة الثقافة في الخامسة مساء غد الجمعة، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي"، والتي تقام بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

والمهرجان تنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

ويشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، والأردن، وغينيا، وسريلانكا، ولبنان، وفلسطين، وبولندا، والجزائر، وأندونيسيا، وأوزباكستان، ورومانيا، والهند.

كما تشارك 9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، والشرقية، والحرية السكندرية، وأسيوط، والإسماعيلية، والوادي الجديد، والمنيا، وأسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وينطلق المهرجان بديفيليه فني لجميع الفرق من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي في الخامسة مساء بعد غد الجمعة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة مساء بعد غد السبت 25 أكتوبر على المسرح الروماني، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، وحديقة الخالدين، ونادي الأسرة، وشاطئ الفيروز، ونادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد، القنطرة غرب، القصاصين والجيش الثاني.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويشهد المهرجان، تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

وتختتم الفعاليات على المسرح الروماني يوم 30 أكتوبر بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة.