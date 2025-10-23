وزير البترول: الإنتاج المحلي للغاز عاد إلى الارتفاع مسجلا أول زيادة منذ 3 سنوات

• كريم بدوي: حقل ظهر يدعم السوق المحلي بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الغاز المصري عاد لتحقيق نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، موضحًا أن الإنتاج المحلي عاد إلى الإرتفاع خلال أغسطس الماضي مسجلًا أول زيادة منذ 3 سنوات، بفضل استراتيجية عمل جديدة وإصلاحات وإجراءات تحفيزية أعادت ثقة المستثمرين ورفعت كفاءة الأدا، بحسب بيان الوازرة اليوم.

وترأس الوزير وفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ، الذي استضافته اليوم العاصمة القطرية الدوحة برئاسة دولة ليبيا، بحضور سعد بن شريدة الكعبى وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر ووزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، والأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل.

وياتي ذلك في وقت تتحرك مصر بخطة تنقيب كبرى تمتد لمدة خمس سنوات لحفر 480 بئراً استكشافية باستثمارات 5.7 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

ويتزامن هذا التحرك مع تحقيق أول ارتفاع فصلي في إنتاج الغاز منذ نحو 3 سنوات، مع بيانات أولية للربع الثالث تُظهر زيادة الإنتاج لنحو 4.20 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأشار إلى أن شركات طاقة عالمية كبرى مثل إيني وشل وبي بي وتوتال إنيرجيز أعلنت برامج استثمارية طموحة لاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة .

و في سياق متصل أضاف الوزير أن حقل ظهر يدعم السوق المحلي بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر .

كما أكد الوزير تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال إضافة وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في العين السخنة ودمياط، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويتسق مع أهداف المنتدى في تعميق التعاون والربط الإقليميين في مجال الغاز وتعزيز أمن الطاقة.

وفى سياق آخر ، أكد الوزير على تأييد مصر لمبادرات المنتدى في مجال الإنتاج المسئول بيئياً والتكنولوجيا وإتاحة الوصول العادل لموارد الطاقة للدول الأعضاء وشعوبها ، معرباً عن امتنان مصر لدولة قطر على قيادتها المرموقة وحسن ضيافتها، وللرئاسة الليبية على إدارتها الفاعلة للاجتماع .