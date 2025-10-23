قادة الاتحاد الأوروبي يسعون للقيام بدور أكثر فاعلية في غزة خلال قمة بروكسل

يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور أكثر فاعلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ومن المتوقع أن يبحث رؤساء دول الاتحاد الأوروبي - في القمة التي تعقد اليوم الخميس ببروكسل، وتركز بشكل كبير على أوكرانيا وروسيا - وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، والدعم المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل استقرار القطاع الساحلي الذي دمرته الحرب.

ومن جانبه، قال لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورج، أثناء توجهه لحضور الاجتماع: "من المهم ألا تكتفي أوروبا بالمراقبة، ولكن أن يكون لها دور فعّال"، مضيفا أن "أمر غزة لم ينتهِ؛ والسلام ليس على نحو مستمر بعد".