 حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 3:41 م القاهرة
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 3:01 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 3:01 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 شهيدًا، بينهم 13 انتشلت جثامينهم، وإصابتين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 68 ألفًا و280 شهيدًا، و170 ألفًا و375 إصابة.

ونوهت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار يوم 11 أكتوبر 2025 بلغ 89 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 317، وإجمالي الانتشال 449.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

