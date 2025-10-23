تركيا وعُمان توقعان عدة اتفاقيات أبرزها في الدفاع والطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت تركيا وسلطة عُمان مجموعة اتفاقيات في عدد من المجالات أبرزها إنشاء مجلس تنسيقي، والتعاون في مجالي الدفاع والطاقة، والإعفاء من تأشيرات الدخول.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات عقب لقاء بين وفدي البلدين، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عُمان هيثم بن طارق في "قصر العلم" بالعاصمة مسقط.

وشملت الاتفاقيات، تأسيس مجلس تنسيقي بين حكومتي البلدين، إضافة إلى بيان مشترك بخصوص إعفاء أصحاب جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين والمعادن الاستراتيجية.

كما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم للتعاون العسكري، وأخرى للتعاون الصناعي، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

ومن الاتفاقيات الموقعة، مذكرتا تفاهم للتعاون الإعلامي والاتصالات، وللتعاون في الصناعات الدفاعية، علاوة على اتفاقية تعاون استراتيجي بين صندوق الثروة السيادية التركي وإدارة الاستثمارات العمانية.

كما وقع البلدان اتفاقيات شراكة واستثمار بين شركات خاصة، إضافة إلى اتفاقية تعاون لتخصيص أرض بهدف بناء مؤسسة تعليمية تابعة لوقف معارف التركي وتشغيلها، فضلًا عن مذكرة تفاهم للتعاون في التعدين والمعادن الاستراتيجية.

وفي وقت سابق اليوم عقد أردوغان والسلطان هيثم لقاءً بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، أعقبها اجتماع على مستوى الوفود.

والأربعاء، وصل الرئيس التركي سلطنة عمان وهي المحطة الأخيرة في جولته الخليجية التي بدأتها الثلاثاء من الكويت وشملت قطر.