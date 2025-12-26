أكد البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على أن فريقه لن ينشغل بالنجوم الأفراد بقدر تركيزه على القوة الجماعية للفراعنة.

ويواجه منتخب «بافانا بافانا» نظيره المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري، على ملعب أدرار، في لقاء يدخلُه المنتخبان بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، فيما حقق منتخب جنوب أفريقيا انتصارًا مماثلًا على حساب أنجولا، ليضع كل منهما قدمًا قوية في بداية البطولة.

ورغم تواجد النجم العالمي محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش، ضمن صفوف المنتخب المصري، أكد بروس أن تركيزه الأساسي ينصب على مواجهة الفريق ككل، وليس إيقاف لاعب بعينه.

وقال مدرب جنوب أفريقيا في تصريحاته:«منتخب مصر فريق قوي للغاية، فلماذا نركز على لاعب واحد؟ علينا أن نستعد لهزيمة الفريق بالكامل، وليس فقط أن نتمنى ألا يقدم صلاح أو مرموش مباراة جيدة. بالنسبة لنا، الفريق هو الأهم، ولا نضع تركيزنا على لاعب بعينه».

واعترف بروس بأن مواجهة مصر تمثل اختبارًا أقوى من اللقاءات السابقة، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرات لاعبيه.

وأضاف:«هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها، فهذا ليس منتخبًا مثل زيمبابوي أو أنجولا، بل فريق أعلى مستوى، لكن في المقابل لا يجب أن ننسى إمكاناتنا، ولا الأسلوب الذي لعبنا به في المباريات الماضية».