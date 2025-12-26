اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية

نجح الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني في استقدام الخبير البولندي أندريا كوستريفا للاستفادة من خبراته الطويلة في لعبة سلاح السيف، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الجوانب الفنية وتبادل الخبرات مع المدارس العالمية في اللعبة.

وسيستمر وجود كوستريفا في مصر لمدة عشرة أيام، يتابع خلالها المدربين ويجري تقييمًا فنيًا شاملًا، إلى جانب حضوره إحدى بطولات الناشئين بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة اللاعبين عن قرب، والوقوف على مستوى العناصر الواعدة، وتقديم ملاحظات فنية تدعم مسيرة إعدادهم في المستقبل.

من جانبه، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بوجود الخبير البولندي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم المنظومة الفنية ومنح المدربين واللاعبين فرصة للاستفادة من خبرات دولية متنوعة. وأضاف أن الاتحاد يعمل على خلق فرص لإثراء الجانب الفني في اللعبة بما يخدم الأجيال القادمة من اللاعبين.

وأكد الحسيني أن الاتحاد يسعى لإبرام عقد مع الخبير الأجنبي لتكرار هذه الزيارة بشكل مستدام لما لها من أثر إيجابي على تطوير لعبة السلاح بشكل كبير.

وفي السياق نفسه، أكد الخبير البولندي أندريا كوستريفا أنه يشعر بالفخر بالتواجد في مصر، وأن خبرته الممتدة لأكثر من 30 عامًا في مجال سلاح السيف، والتي اكتسبها من مدارس متعددة أبرزها المدرسة الإيطالية، تمنحه القدرة على تقديم إضافة فنية تساعد في رفع مستوى المدربين واللاعبين.

وأشار كوستريفا إلى أن المنتخب المصري شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بفضل الاحتكاك الدولي والمشاركات الخارجية، التي أسهمت في صقل خبرات اللاعبين، موضحًا أنه يسعى لتقديم أكبر قدر من خبراته خلال فترة زيارته القصيرة، معبرًا عن أمله في أن يساهم وجوده في دعم اللاعبين والكوادر الفنية، ومتمنيًا لمصر الوصول إلى أعلى المستويات في المحافل المقبلة.