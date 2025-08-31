فايننشال تايمز: أرباح أمريكانا في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 40% نتيجة حملات المقاطعة

انخفضت أرباح شركة أمريكانا، أكبر مشغل للوجبات السريعة في الشرق الأوسط، بنسبة 40% لتصل إلى 159 مليون دولار العام الماضي بسبب حملات المقاطعة؛ ما يدفع الشركة لتنويع محفظتها بعيدًا عن العلامات التجارية الأمريكية، بحسب ما ذكرته صحفية فاينتشال تايمز.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا بالشرق الأوسط وأحد أكبر مساهميها، إنه لا يلوم المستهلكين على ردود أفعالهم العاطفية، موضحًا أن الشركة اضطرت إلى خفض التكاليف والتوجه نحو صفقات استحواذ محلية جديدة.

وأضاف أنه عندما تحدث ظروف كهذه، لا بد أن تكون كفاءتك عالية بما يكفي لتتمكن من الاستمرار قائلا " اضطررنا لشد الحزام "

وتراجعت أسهم “أمريكانا” في سوق تداول السعودية بنحو 28% خلال عام واحد، رغم أن إيراداتها في النصف الأول من 2025 بلغت 1.22 مليار دولار، وهي أعلى من العام السابق لكنها ما زالت أدنى من مستويات 2023.

أضاف العبار أن أمريكانا ستعمل على تنمية العاملات التجارية المحلية، مشيرا إلى أن أسواق الكويت والسعودية والإمارات ومصر ولبنان غنية بفرص التوسع الإقليمي.