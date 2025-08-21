شراكة استراتيجية بين «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«تيك توك»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقد شراكة استراتيجية مع منصة «تيك توك»، في خطوة تستهدف إعادة تقديم محتوى المنصة الرقمية برؤية مبتكرة عبر شاشات المتحدة، بما يعكس مكانتها في الجمع بين الإعلام التقليدي والرقمي.

وأوضحت «المتحدة» أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال دمج التجارب الرقمية مع منظومتها الإعلامية المتكاملة، بما يسهم في إثراء التجربة الإعلامية وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف شرائح الجمهور، ولا سيما فئة الشباب.

وتهدف الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من قوة الوصول والانتشار الواسع للمنصات الرقمية، خاصة بين الشباب الأكثر تفاعلًا مع المحتوى الجديد. كما تسعى «المتحدة» عبر إعادة توظيف هذا المحتوى وتقديمه برؤية متجددة، إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الإعلامي توازن بين الأصالة والحداثة، مع إعادة صياغة ما يتناسب مع الثقافة والقيم المحلية.

وأكدت الشركة أن هذه الشراكة تعكس حرصها على مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الإعلام، مع الحفاظ على الهوية المهنية والثقافية التي تميزها.