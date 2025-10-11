انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة

نظم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطولة السفير الكوري للتايكوندو بالصالة المغطاة رقم (1) بـ استاد القاهرة الدولي، في أجواء احتفالية مبهرة شهدت حضور السفير الكوري بالقاهرة كيم يونج هيون، ومشاركة متميزة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

جاءت البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين مصر وكوريا الجنوبية، وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية، إلى جانب عروض فنية مذهلة قدمها فريق الكوكي وان الكوري العالمي، والتي نالت إعجاب وتصفيق الحضور لما تضمنته من أداء احترافي يعكس روح رياضة التايكوندو وثقافتها المميزة.

كما تم خلال الحفل تكريم منتخبي الشباب والناشئين المصريين الحاصلين على ميداليات في البطولات الإفريقية، ومن بينهم اللاعبة جنى يسري، بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وصاحبة برونزية بطولة العالم، تقديرًا لإنجازاتها الدولية ومساهمتها في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

وتأتي بطولة السفير الكوري للتايكوندو تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية، واستمرار التعاون الرياضي المشترك بين البلدين، بما يسهم في تطوير رياضة التايكوندو وتعزيز الصداقة بين الشعبين الشقيقين ، ودعم المواهب المصرية الواعدة في مسيرتها نحو العالمية.