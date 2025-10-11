ترامب عن حماس: تعرف أن البديل هو التدمير التام ولا أحد ذلك اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق وقف إطلاق النار يمنح الشرق الأوسط فرصة جديدة من أجل السلام، مؤكدا أن الجميع سئم من القتال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، فجر السبت، أن العديد من الدول أقرت خطته للسلام، بما في ذلك إيران التي رحبت بها، مبديًا ترحيبه وفخره بتلك الخطوة من قِبل طهران.

وأشار إلى أن روسيا دعّمت أيضًا هذا الاتفاق، متابعًا: «كنت سعيدًا برؤية حتى الدول التي لم تشارك في العملية تدعمه الآن. لا أعرف أي دولة لا تدعمه».

وشدد على أن الجميع يريدون المضي قدما في إعادة بناء الشرق الأوسط بأكمله وليس فقط غزة، واصفًا قادة حماس بأنهم مفاوضون جيدون وأقوياء وأذكياء لكنهم عرفوا أن البديل (عن الاتفاق) هو التدمير التام، ولا يريدون ذلك ولا أحد يريده اليوم.

وأكد ترامب أن هناك هناك بؤرًا ساخنة صغيرة ورأى أنه سيكون من السهل جدًا إخمادها، وشدد على انه سيتم إطفاء تلك النيران بسرعة كبيرة

وأكد الرئيس الأمريكي، أن هناك إجماعًا على معظم بنود خطته، وبعض التفاصيل، موضحًا أنه سيتم حل تلك الأمور كما هو الحال دائمًا.