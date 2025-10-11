قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيذهب إلى إسرائيل وسيتحدث في الكنيست كما سيجري زيارة إلى مصر أيضًا.

وأضاف في كلمة له في البيت الأبيض، أن عددًا من الزعماء والقادة سيحضرون توقعيع اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب.

ولفت إلى بدء العمل على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة والأمر صعب جدا، منوهًا بأن الأسرى الإسرائيليين سيعودون يوم الاثنين، وسيتم استعادة نحو 28 جثة.

وتابع: «يوم الاثنين المقبل سيكون يوما عظيما جدا عندما يعود الرهائن.. ونعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر».

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أنه ستتم إعادة بناء غزة، كما أن هناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك، منوهًا بأن هناك توافقًا بشأن المرحلة التالية من خطة غزة.