تيار الاستقلال الفلسطيني: دور مصر محوري في وقف إطلاق النار وتعزيز صمود شعبنا

قال اللواء الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني صمد بشجاعة على مدار عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محافظًا على حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشكر الكبير والتقدير يجب أن يوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمخابرات المصرية التي قادت ملف المفاوضات وحققت إنجازًا تاريخيًا بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن مصر الحليف الحقيقي للشعب الفلسطيني، حيث منعت مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، وعززت صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات الكبيرة.

وشدد على دور الشعب المصري في دعم إخوانهم في غزة من خلال تقديم مساعدات إنسانية تجاوزت 80% من إجمالي الدعم المقدم للقطاع.

وفيما يتعلق بدور حركة حماس مستقبلاً، قال أبو سمرة إن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم ما حدث منذ بداية العدوان، ودعا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني قدم تضحيات هائلة ويجب وضع النقاط على الحروف لمعرفة مكامن الخطأ والصواب لبدء صفحة جديدة.

وأشار أبو سمرة إلى أن العدوان تسبب في تدمير أكثر من 90% من قطاع غزة، وأن الأرقام الرسمية للشهداء غير دقيقة، مؤكداً وجود آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى.

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيمكن الجهات المختصة من التحقق من الأرقام بشكل دقيق في الأيام المقبلة