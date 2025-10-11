رئيس القضاء العراقي يدعو إلى خطاب وطني موحد بعيد عن الطائفية خلال الانتخابات البرلمانية

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الجمعة، جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي.

وشدد زيدان، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة خلال الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر المقبل.

وأضاف "السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".

وأكد أن "القضاء سيبقى حارساً للدستور وضامناً لسيادة القانون وحامياً لإرادة الشعب".

وقال زيدان، "الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتشهد الساحة العراقية حملة دعائية واسعة استعداداً للانتخابات، في ظل مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ما يثير مخاوف من تراجع المشاركة الشيعية في البرلمان المقبل.