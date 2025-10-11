حماس والفصائل الفلسطينية: مساع لعقد اجتماع وطني بدعم مصري لتوحيد الصف بعد وقف حرب غزة

أعلنت حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، أنهم يعملون بالتعاون مع جهود مصرية لعقد اجتماع وطني عاجل، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، أوضحت الفصائل الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تُعد فرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي داخل قطاع غزة، ودعم الأسر المتضررة من المواجهات.

وشددت على أهمية تفعيل التعاون بين الفصائل والمؤسسات المحلية والدولية، لبناء بيئة صامدة وموحدة.

ودعت الفصائل، إلى الشروع في مسار سياسي وطني جامع يضم كل القوى الفلسطينية، مؤكدة ترحيبها بالمشاركة العربية والدولية في جهود إعادة الإعمار والتنمية، بما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، مع التأكيد على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي يُحدد بالتوافق بين المكونات الوطنية.