الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلق نار قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال

ناشدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد، الجمهور بتقديم أي معلومات تساعد في العثور على الشخص المسؤول عن إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة عدد آخر خلال حفل عيد ميلاد طفل في ستوكتون.

وقالت هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب رئيس شرطة مقاطعة سان خواكين،: " الأمر مفجع".

وتابعت إن المحققين يعتقدون أن الحادث كان "مستهدفا" في قاعة مناسبات حيث تجمع 100 شخص أو أكثر ليل السبت.

وأضافت "أن الذين قتلوا في إطلاق النار تراوحت أعمارهم بين 8 و9 و14 و21 عاما.وأصيب أحد عشر شخصا أيضا. ولم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى بعد ظهر يوم الأحد، ولم توضح سبب اعتقاد السلطات بأن الحادث كان متعمدا أو من كان يمكن أن يكون مستهدفا.

وقالت برنت: "إذا كان لديكم لقطات مراقبة، إذا كنتم شركة محلية هنا، إذا كنتم في المنطقة، تعيشون في المنطقة، أو ربما سمعتم إشاعات - يرجى الاتصال بمكتب المأمور".

وقالت إنه لا يمكنها الإفصاح عن معلومات حول الدافع أو تفاصيل حول المشتبه به، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرقل التحقيق.

وأوضحت برنت أن "العثور على الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة هو الأولوية الأولى".

ويعتزم قادة الأديان في ستوكتون إقامة وقفة مسائية لتأبين القتلى والصلاة من أجل الجرحى.

ووقع إطلاق النار قبل الساعة السادسة مساء بقليل يوم السبت داخل القاعة، التي تتشارك في موقف للسيارات مع شركات أخرى. يذكر أن مدينة ستوكتون يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 40 ميلا (65 كيلومترا) جنوب سكرامنتو.

يشار إلى أنه في عام 2024، شهدت ستوكتون عددا أكبر بكثير من جرائم القتل - 54 جريمة - مقارنة بالمدن الأخرى في كاليفورنيا ذات الحجم المماثل، لكن المعدل انخفض حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، وفقا لبيانات المدينة.