جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا وكوسوفو بتصفيات المونديال

شارك نيتس جراديشار، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في مباراة منتخب بلاده، سلوفينيا أمام كوسوفو، التي أُقيمت لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب سلوفينيا أمام مضيفه، كوسوفو، سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة، على ملعب بريستينا، لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتواجد جراديشار في التشكيل الأساسي لمنتخب سلوفينيا أمام كوسوفو، بجانب بنيامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما تواجد في حراسة المرمى، يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأجرى ماتياس كيك، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تبديلًا في الدقيقة 63، بنزول اللاعب، يان فيبوتنيك على حساب نيتس جراديشار، الذي سجل مشاركته الدولية الأولى مع منتخب سلوفينيا الأول.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب سلوفينيا إلى النقطة الثانية، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما ارتفع رصيد منتخب كوسوفو إلى النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز الثاني.