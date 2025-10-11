أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته باتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إنه سعيد جدًا بهذه الصفقة، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق أثار الكثير من الترحيب والاحتفاء في الكثير من الدول.

وأشار إلى إطلاق سراح المحتجزين يوم الإثنين المقبل، قائلا: «حماس سيخرجونهم الرهائن، البعض منهم في أماكن صعبة، تحت الأرض، أماكن صعبة جدًا حيث قلة يعلمون أين هم، ويجري أيضا إخراج 28 جثة».

وأشار إلى أن جولته المرتقبة في المنطقة، ستشهد إلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي وزيارة مصر، لافتًا إلى إنشاء مجلس للسلام سيتولى رئاسته لضمان سير الأمور بشكل جيد.

وأكد أن غزة سيعاد إعمارها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول الغنية جدًا هناك، وأن الأمر سيتطلب جزءًا صغيرًا من ثروتهم لفعل ذلك، وأعتقد أنهم يريدون فعل ذلك.

وأثنى على الدور الذي لعبته دول عديدة، مضيفا: «مصر لعبت دورا رائعا وكل الدول، إندونيسيا أيضا كانت رائعة، الأردن ، كل تلك الدول، الجميع أرادوا هذه الصفقة».