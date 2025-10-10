مصدر قيادي بحركة حماس: الوسطاءَ أبلغونا أن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف الأسبوع



قال مصدر قيادي في حماس، إن الحركة أُبلغت من قِبل الوسطاء بأن المساعدات واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول غدًا السبت في كلا الاتجاهين بما في ذلك الوقود والغاز.

وأضاف المصدر في تصريح لقناة الأقصى: «أبلغنا الوسطاء أن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف هذا الأسبوع امام المواطنين في الاتجاهين».

وبحسب المصدر، فقد بدأ الوسطاء اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لعودة عملها في قطاع غزة.

وتستعد عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية للتوجه نحو قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وقال مسئول في الأمم المتحدة إنّ المنظمة الدولية ستبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع إلى سكان غزة بعد غد الأحد إثر دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.