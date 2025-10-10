يديعوت أحرونوت: رفع أسماء مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وحسن سلامة من قائمة تبادل الأسرى في اتفاق إنهاء الحرب

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن وزارة القضاء تواجه «صعوبات تقنية» في نشر قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق إنهاء الحرب.

وكشفت عن إزالة أربعة من أبرز القادة الأسرى من قائمة الأسرى المفرج عنهم، وهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعباس السيد، وحسن سلامة.

كما أضافت أن أسماء أخرى جرى استبعادها من القائمة، من بينها الأسير حكيم عواد، المتهم بتنفيذ عملية في مستوطنة إيتمار عام 2011، والأسير محمود عطا الله.

وفي المقابل، تضمنت القائمة أسماء أسرى آخرين سيتم الإفراج عنهم، من بينهم إياد أبو الرب «قائد الجهاد الإسلامي في جنين»، وإبراهيم علقم «منفذ عملية عام 1996»، وبهيج بدر «أحد قيادات حماس في بيت لقيا»، بالإضافة إلى جهاد روم، وحسين غوادرة، وناصر ومحمود أبو سرور، ونبيل أبو خضير، ورائد شيخ.