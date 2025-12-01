المستشار الألماني يؤكد وحدة الشركاء الأوروبيين في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا

خلال لقائه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على وحدة الشركاء الأوروبيين في المفاوضات الخاصة بإحلال السلام في أوكرانيا.

وقال ميرتس في برلين اليوم الاثنين:"أمامنا الآن أيام وأسابيع مهمة بالنسبة لأوكرانيا، وسنخوضها ونحن ننسق مع بعضنا البعض بشكل وثيق".

وجاء اللقاء بين ميرتس وتوسك بعد مكالمة هاتفية قاما بإجرائها مع كلٌّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وشركاء أوروبيين آخرين.

وأوضح ميرتس أن من بين الأهداف الاستراتيجية بذل كل ما يمكن لدعم كييف في مواجهة "العدوان الروسي"، واستطرد:" نسعى الآن إلى استخدام أقوى أداة متاحة لدينا لإجبار موسكو أخيرًا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وسنعمل معًا في بروكسل على تمرير قرار يسمح لنا باستخدام الأصول الروسية المجمّدة".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن وحدة أوروبا نفسها على المحك في الملف الأوكراني، وقال: "يجب ألا يكون هناك أي شرخ بين بولندا وألمانيا. وسنحمل بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ودول أخرى، مسؤولية خاصة لضمان ألا ينجح أي طرف في شقّ الصف الأوروبي".